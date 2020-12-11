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Каркасное строительство

100% соблюдение сроков и норм ДБН
  • Строительство каркасных дач
  • Кровельные работы и общестрой
  • Строительство каркасных бань, гаражей, мансард, веранд и др.
  • Проектирование каркасных домов и сооружений
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Каркасные дома и строительство
Панельно-каркасные дома

Особенности строительства панельно-каркасных домов и их главные плюсы. Благодаря современным материалам и специальной конструкции здания идеально подходят для круглогодичного проживания…

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Каркасно-щитовые дома

Проектирование и стадии возведения каркасно-щитовых домов. У многих клиентов возникает вопрос – какую технологию применить при строительстве коттеджа. Одним из наиболее выгодных вариантов считается каркасно-щитовой дом…

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Готовые проекты каркасных домов

Строительство каркасных домов считается низкозатратным вариантом. Чтобы коттедж получился комфортным и теплым, необходимо тщательно продумать все этапы строительства во время составления проекта.

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Дома по канадской технологии

Каркасный дом по канадской технологии: доступный способ приобрести жилье своей мечты. Строительство каркасного дома в Канаде основано на применении сэндвич-панелей. Они состоят из OSB-плит…

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Каркасные надстройки

Строительство каркасного мансардного этажа – отличный способ расширить пространство своего дома.

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Каркасные пристройки

Общеизвестно, что на сооружение конструкции из кирпича требуется затратить немало времени и усилий. Если капитальное сооружение возводить не планируется, то для сохранения времени и денежных средств рекомендуется выбрать каркасную пристройку.

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Каркасная баня

Постройки на основе каркаса становятся все популярнее среди владельцев земельных участков, вытесняют бревенчатые, пеноблочные сооружения. Главный плюс каркасной бани заключается в том, что она не нуждается в особом уходе…

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SIP-панели

Каркасное строительство жилых объектов привлекает застройщиков энергосберегающей технологией. Обходятся дома из СИП панелей в умеренные деньги

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Калькулятор расчета каркасного дома

Расчитайте стоимость Вашего каркасного дома на нашем калькуляторе

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Кровельные работы
Мы предоставляем услуги по кровле и замене крыши и ответственно заявляем: “Для проведения монтажных работ компания MDL обладает соответствующим оборудованием, специальными приспособлениями и техническими устройствами. Сделаем Вашу крышу безупречно и Ваш дом будет комфортным и качественным.”
Общестроительные работы
Компания MDL строит объекты различной сложности начиная устройством фундамента и заканчивая постройкой промышленных зданий. Также предоставляем услуги проектирования, технического надзора для соблюдения норм ДБН и иные виды консультаций.
Как строится работа с нами
1.
Заявка/Встреча

Мы вместе обсуждаем задачу и прогнозируем бюджет

2.
Составление/проработка вариантов

Исходя из задачи и бюджета мы накидываем и критикуем варианты, пока не выберем основной рабочий вариант

3.
Рабочая фаза/Сдача проекта

Заключаем договор и вносится оплата. Выполняется и сдается проект

О нас

«MDL» Building Company – Строительная Компания «МДЛ» была основана в 2010 году в городе Харьков (Украина). На данный момент мы занимаем одно из лидирующих мест на рынке по строительству каркасных домов.

Вам нужно построить дом в Харькове? Мы знаем, как вам помочь, даже если вы точно не определились, какой именно хотите дом. Работаем с архитекторами разных направлений и сможем подобрать человека, который воплотит в жизнь любые идеи. По вашему запросу возможно строительство и без участия архитектора.

Мы работаем уже более 10ти лет, за это время построили в Харькове 35 домов и эта цифра продолжает расти! Создаем как небольшие постройки, так и коттеджи в несколько этажей. Размер наших проектов варьируется от 36м2 до 920 м2.

Наша компания занимается не только строительством каркасных домов с нуля, мы также делаем пристройки, занимаемся ремонтом, можем достроить второй этаж к вашему дому или сделать проект под ключ.

Строительство жилого помещения ответственная работа, где нет места ошибкам и просчетам. Мы тщательно подходим к каждому этапу и приступаем к строительству только после заключения договора, где прописаны все этапы от начала работ до сдачи объекта.

Предоставляя услуги строительства каркасных домов с учетом наших знаний современных технологий строительства и индивидуального подхода, мы строим людям мир уюта и комфорта, который соответствует их представлению.

Блог

Срывая старую крышу
Срывая старую крышу
Кровельные работы 11.12.2020

Замена кровли - большая и дорогая работа, поэтому лучше обратиться к специалистам, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств.

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Типы отопления в каркасном доме
Типы отопления в каркасном доме
Строительство по каркасной технологии 10.12.2020

Из всей энергии, расходуемой в Вашем доме и вокруг него, на систему центрального отопления приходится более одной трети. Это означает, что Вы будете тратить много времени и денег на обогрев своего дома.

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Преимущества А-образной рамы каркасного дома
Преимущества А-образной рамы каркасного дома
Строительство по каркасной технологии 04.12.2020

Очень легко устанавливаются, предлагают близость к природе и упрощенный дизайн, который трудно сопоставить с другими типами конструкций.

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Рекомендации по защите каркасного дома от вредителей
Рекомендации по защите каркасного дома от вредителей
Строительство по каркасной технологии 02.12.2020

За время нашей работы очень редко мы сталкивались с просьбой наших клиентов порекомендовать, как обезопасить дом от грызунов. Однако данная проблема существует.

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Отзывы о компании MDL

Хорошая компания, хорошее качество услуг, приятные цены. Спасибо Вам, ребята, вы специалисты с большой буквы, знающие свое дело!
Заказывал ремонт крыши из профнастила. Ребята мастера своего дела. Предложили разные виды выполнения работ и смет. Спасибо огромное за качественно выполненные работы, а главное быстро и в срок. Буду и в дальнейшем обращаться к этой компании.
Нашел фирму в интернете. Созвонился менеджер, проконсультировал. На самом деле заказ был не очень большим. Родителям требовалось построить небольшой загородный домик, что бы могли выезжать туда и летом, и зимой. Договорились о смете заранее, никаких лишних трать не было, что очень порадовало, особенно понравилась слаженность работы всех работников фирмы. РЕКОМЕНДУЮ всем! отдельная благодарность Дмитриюn
Компанию МДЛ нам порекомендовали друзья. Мы созвонились встретились с Дмитрием. Было желание достроить второй этаж, и мы обсудили смету и проект будущего строительства. Строительство было завершено практически в сроки, оговоренные в начале нашего сотрудничества В процессе стройки все работы были выполнены качественно, профессионально и с душой! Во время обсуждения выбора материалов, благодаря консультации Дмитрия, подобрали строй. материал наиболее соответствующий стандартам «цена-качество» Уверенно могу рекомендовать компанию МДЛ, как надежного подрядчика Вашего строительства.
Очень, очень, очень порядочные люди и надежные партнеры. В вопросах строительства незаменимая опора - просто передаешь все сложности им, а они со всем разберутся и все сделают. Благодарю!!!!
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