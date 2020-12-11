Каркасное строительство
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Особенности строительства панельно-каркасных домов и их главные плюсы. Благодаря современным материалам и специальной конструкции здания идеально подходят для круглогодичного проживания…
Проектирование и стадии возведения каркасно-щитовых домов. У многих клиентов возникает вопрос – какую технологию применить при строительстве коттеджа. Одним из наиболее выгодных вариантов считается каркасно-щитовой дом…
Строительство каркасных домов считается низкозатратным вариантом. Чтобы коттедж получился комфортным и теплым, необходимо тщательно продумать все этапы строительства во время составления проекта.
Каркасный дом по канадской технологии: доступный способ приобрести жилье своей мечты. Строительство каркасного дома в Канаде основано на применении сэндвич-панелей. Они состоят из OSB-плит…
Строительство каркасного мансардного этажа – отличный способ расширить пространство своего дома.
Общеизвестно, что на сооружение конструкции из кирпича требуется затратить немало времени и усилий. Если капитальное сооружение возводить не планируется, то для сохранения времени и денежных средств рекомендуется выбрать каркасную пристройку.
Постройки на основе каркаса становятся все популярнее среди владельцев земельных участков, вытесняют бревенчатые, пеноблочные сооружения. Главный плюс каркасной бани заключается в том, что она не нуждается в особом уходе…
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Мы вместе обсуждаем задачу и прогнозируем бюджет
Исходя из задачи и бюджета мы накидываем и критикуем варианты, пока не выберем основной рабочий вариант
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